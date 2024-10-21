Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции рассказали подробности массовой драки подростков в Омске

Никому из подростков не понадобилась помощь врачей.

Источник: Om1 Омск

В УМВД России по Омской области порталу Om1.ru рассказали подробности массовой драки подростков, которая случилась в субботу, 19 октября, у СТЦ «Мега».

Как оказалось, несколько подростков «забили стрелку» из-за оскорбления в соцсети. Попытка разрешить спор в итоге закончилась дракой. Но никто из её участников не обращался за медицинской помощью.

Сотрудники полиции уже установили всех участников событий, опрашивают подростков и их родителей. В образовательных учреждениях, где обучаются подростки, будут проведены профилактические мероприятия.

Добавим, что массовой дракой школьников в Омске заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она направила запрос в Следственный комитет России.

Главная новость по теме Школьники устроили массовую драку у омской «Меги».