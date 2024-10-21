В полиции рассказали подробности массовой драки подростков в Омске

В УМВД России по Омской области порталу Om1.ru рассказали подробности массовой драки подростков, которая случилась в субботу, 19 октября, у СТЦ «Мега».
Как оказалось, несколько подростков «забили стрелку» из-за оскорбления в соцсети. Попытка разрешить спор в итоге закончилась дракой. Но никто из её участников не обращался за медицинской помощью.
Сотрудники полиции уже установили всех участников событий, опрашивают подростков и их родителей. В образовательных учреждениях, где обучаются подростки, будут проведены профилактические мероприятия.
Добавим, что массовой дракой школьников в Омске заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она направила запрос в Следственный комитет России.
Главная новость по теме Школьники устроили массовую драку у омской «Меги».