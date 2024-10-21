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Химик-технолог из Иркутска купил дачу и организовал там наркоцех

35-летний мужчина обустроил нарколабораторию у себя на даче.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области химик-технолог организовал наркоцех у себя на даче. Известно, что 35-летний мужчина раньше был наркокурьером, но когда кураторы прознали его химико-техническое образование, то предложили заняться изготовлением запрещенных веществ.

— Правоохранители выяснили, что противоправной деятельностью мужчина занимался с ноября прошлого года. Для этих целей задержанный специально приобрел загородный дом, где организовал подпольный наркоцех. Во время обследования помещения полицейские обнаружили около 1,8 кг наркотиков, 227 различных ёмкостей с неустановленной жидкостью общим объёмом свыше пяти тысяч литров, а также лабораторное оборудование, респираторы и электронные весы, — пояснили правоохранители.

Находки были отданы на проверку экспертам. Кроме того, в лесу были найдены вещества общей массой около 20 килограммов. Их он планировал передать наркосбытчикам для продажи. Сейчас заведено уголовное дело по статье 228.1, а мужчина находится под стражей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске иномарка сбила 15-летнего подростка. Школьнику потребовалась помощь врачей.