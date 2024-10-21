Химик-технолог из Иркутска купил дачу и организовал там наркоцех

— Правоохранители выяснили, что противоправной деятельностью мужчина занимался с ноября прошлого года. Для этих целей задержанный специально приобрел загородный дом, где организовал подпольный наркоцех. Во время обследования помещения полицейские обнаружили около 1,8 кг наркотиков, 227 различных ёмкостей с неустановленной жидкостью общим объёмом свыше пяти тысяч литров, а также лабораторное оборудование, респираторы и электронные весы, — пояснили правоохранители.