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Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Омске после обращения Мизулиной

Накануне несколько подростков устроили массовую драку, после чего накинулись на парня.

Источник: Комсомольская правда

В СМИ активно распространяется видео с массовой дракой подростков из Омска. Предположительно, потасовка произошла из-за девушки.

По словам автора поста, инцидент произошел возле «МЕГИ». На видео можно заметить, как в драку вступают сперва двое, затем один из наблюдающих за происходящим ударяет ногой другого. После этого несколько парней начинают беспорядочно драться между собой.

Не повезло и одной из девушек, стоящих рядом, один из дебоширов задел ее, она едва не попала на «бойцовский корт». Стоит отметить, что наблюдающие на происходящей вакханалией подростки спокойно стояли рядом и даже не пытались разнять парней.

Ближе к концу схватки несколько драчунов накинулись на одного из парней. Некоторые из них не брезговали бить лежачего ногами.

Видео мгновенно вызвало резонанс сперва в соцсетях, а затем и в СМИ. Неравнодушные омичи даже попытались самостоятельно установить личности участников драки, некоторых из них удалось найти в социальных сетях.

Вскоре после инцидента Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила запрос председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Глава ведомства отреагировал на обращение и поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки.

Сейчас следственные органы проводят проверку по ст. 213 УК РФ («хулиганство»).

Ранее мы писали, что Бастрыкин заинтересовался омичкой, пьющей при пятилетнем сыне.