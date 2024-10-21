Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Омске после обращения Мизулиной

Не повезло и одной из девушек, стоящих рядом, один из дебоширов задел ее, она едва не попала на «бойцовский корт». Стоит отметить, что наблюдающие на происходящей вакханалией подростки спокойно стояли рядом и даже не пытались разнять парней.