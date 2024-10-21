Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Омске после обращения Мизулиной

В СМИ активно распространяется видео с массовой дракой подростков из Омска. Предположительно, потасовка произошла из-за девушки.
По словам автора поста, инцидент произошел возле «МЕГИ». На видео можно заметить, как в драку вступают сперва двое, затем один из наблюдающих за происходящим ударяет ногой другого. После этого несколько парней начинают беспорядочно драться между собой.
Не повезло и одной из девушек, стоящих рядом, один из дебоширов задел ее, она едва не попала на «бойцовский корт». Стоит отметить, что наблюдающие на происходящей вакханалией подростки спокойно стояли рядом и даже не пытались разнять парней.
Ближе к концу схватки несколько драчунов накинулись на одного из парней. Некоторые из них не брезговали бить лежачего ногами.
Видео мгновенно вызвало резонанс сперва в соцсетях, а затем и в СМИ. Неравнодушные омичи даже попытались самостоятельно установить личности участников драки, некоторых из них удалось найти в социальных сетях.
Вскоре после инцидента Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила запрос председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Глава ведомства отреагировал на обращение и поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки.
Сейчас следственные органы проводят проверку по ст. 213 УК РФ («хулиганство»).
Ранее мы писали, что Бастрыкин заинтересовался омичкой, пьющей при пятилетнем сыне.