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Ребенок провалился в люк в Севастополе — Бастрыкин затребовал доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника. Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка была открыта прокурорская проверка.

«Пострадавшему потребовалось длительное лечение. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — сказано в сообщении Следкома.

По поручению Бастрыкина ранее Следком по Крыму и Севастополю открыл уголовное дело. Как уточняет пресс-служба СК РФ, сейчас глава ведомства запросил доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Прокуратура