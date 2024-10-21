Ребенок провалился в люк в Севастополе — Бастрыкин затребовал доклад

Инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-Горы в июне текущего года. В результате падения в открытый люк пятилетний мальчик получил травму позвоночника. Об инциденте стало известно из обращений граждан и публикаций в социальных сетях. По факту травмирования ребенка была открыта прокурорская проверка.
«Пострадавшему потребовалось длительное лечение. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены», — сказано в сообщении Следкома.
По поручению Бастрыкина ранее Следком по Крыму и Севастополю открыл уголовное дело. Как уточняет пресс-служба СК РФ, сейчас глава ведомства запросил доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.