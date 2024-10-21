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Иномарка совершила наезд на коляску с ребенком и женщину в Дзержинске

Машина ехала на разрешающий сигнал светофора.

Водитель иномарки совершил наезд на коляску с ребенком и женщину в городе Дзержинске. Об этом сообщается в телеграм-канале Ni Mash.

По данным источника, авария случилась на проспекте Циолковского. Мама с малышом и ещё одна женщина решили перейти дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент на зеленый свет ехала машина.

На опубликованных кадрах видно, как пешеходы, увидев «Ниссан», попытались отойти назад. К счастью, ребенок не пострадал: иномарка немного толкнула коляску, мама успела ее оттянуть. Другая женщина сейчас находится в больнице с ушибами.

Ранее мы писали, что водитель и двое пассажиров пострадали в ДТП на Южном шоссе в Нижнем Новгороде.