Иномарка совершила наезд на коляску с ребенком и женщину в Дзержинске

На опубликованных кадрах видно, как пешеходы, увидев «Ниссан», попытались отойти назад. К счастью, ребенок не пострадал: иномарка немного толкнула коляску, мама успела ее оттянуть. Другая женщина сейчас находится в больнице с ушибами.