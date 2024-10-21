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«Мы пытались завести ребенка»: новосибирец судится с клиникой из-за смерти жены

Жительница Новосибирска мечтала стать мамой, за помощью обратилась в частную клинику. Во время операции у нее возникли осложнения, и на следующий день она скончалась. Следователи провели проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали. Муж погибшей до сих пор пытается установить все обстоятельства гибели любимой и подал иск в суд.

Источник: Прецедент

Григорий и Галина встретились в 2018 году. Мужчина признается, что влюбился буквально с первого взгляда и не стал медлить с предложением руки и сердца. Молодожены строили планы на будущее и мечтали о детях.

— Все начиналось с того, что мы пытались завести ребенка. Первая попытка была неудачной, мы пошли в центр планирования семьи, проходили обследования. В результате выяснилось, что супруге необходимо сделать операцию для восстановления репродуктивной системы, — вспоминает вдовец Григорий Данилов.

За медицинской помощью 34-летняя Галина обратилась в «ЕвроМедКлинику». Утром 25 мая 2021 года Григорий проводил супругу в стационар. Тогда он даже и представить не мог, что видит ее живой в последний раз.

— В 9 часов должна была начаться операция, я был занят на работе, смотрю уже время к обеду, а от Гали ничего, я ей позвонил, но она не ответила. Когда я набрал саму клинику, меня попросили подъехать, — рассказывает Григорий.

Медики сообщили взволнованному супругу, что во время операции у Галины начались осложнения, и сейчас она находится в палате интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Вечером мне уже сообщили о том, что ее перевели в первую городскую больницу, поехал туда. Врачи сказали, что состояние крайне тяжелое. Я остался ночевать в машине на парковке. Утром в 6 часов зашел, позвонил дежурному врачу, она мне ответила, что 5:20 ч. супруга скончалась, — делится своей историей вдовец.

После похорон Галины, Григорий обратился с заявлением в Следственный комитет. Он был намерен во что бы то ни стало выяснить, почему молодая женщина погибла после плановой эндоскопической операции.

— В результате проведения проверки была назначена судебно-медицинская комплексная экспертиза, и группа экспертов пришла к выводу, что в действиях медиков нет нарушений. Получается человек умер, а никто не виноват. Пришел в медцентр абсолютно здоровый человек, ее заболевание не представляло угрозу жизни, она бы и дальше с ним жила, а после операции человека не стало, — комментирует ситуацию представитель вдовца Леонид Шульга.

По результатам проверки, в клинике были выявлены оплошности, касающиеся ведения медицинской документации. В августе 2021-го Росздравнадзор вынес в адрес ООО «Евромед Клиника Плюс» предписание устранить пять нарушений. При этом в возбуждении уголовного дела в отношении медиков следователи отказали.

— Мы хотим пойти другим путем. Нами сейчас подан гражданский иск, где мы представили исследование, которое провел независимый судебный эксперт. Он дал более подробную оценку действиям всего персонала медицинского центра, — утверждает юрист Леонид Шульга.

Судебно-медицинский эксперт АНО «Региональное экспертное бюро» Станислав Граховский, исследовав материалы, собранные в ходе до следственной проверки, пришел к выводу, что смерть Даниловой произошла в результате полиорганной недостаточности, развившейся на фоне анафилактического шока. Также эксперт отметил, что между действиями медиков и кончиной пациентки имеется причинно-следственная связь (прим. — документ имеется в распоряжении редакции).

Представитель ГК «Евромед» Юлия Стибикина уверена, врачи сделали все возможное для спасения жизни Галины:

— ГК «Евромед» выражает искренние соболезнования супругу погибшей пациентки, но то что касается заключения специалиста, конечно, оно имеет право на существование, но к сожалению, это тот самый случай когда, возникло осложнение, которое невозможно было предугадать. Говорить о том, что медпомощь была оказана не в полном объеме в принципе не представляется возможным, потому что развитие этого осложнения было заподозрено сразу. Здесь нет ни в коем случае вины клиники, такое осложнение могло случиться на абсолютно любой препарат, на что она среагировала абсолютно не понятно.

Теперь обстоятельства гибели Галины Даниловой предстоит изучить в рамках судебного разбирательства. Вдовец в своем иске требует признать ненадлежащим оказание медицинской помощи и взыскать с клиники 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Дело в том, что в «ЕвроМедКлинике» ей ставят диагноз — тромбоз, когда ее передают в Горбольницу № 1. Но там тромбоз не подтвердили, в справке о смерти указано, что это был анафилактический шок. Там одно, здесь другое. Поэтому категорически не согласен с этим и хочу разобраться, что произошло на самом деле, — настаивает Григорий Данилов.

Екатерина ЛОБАНОВА.

здоровье