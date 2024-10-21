«Мы пытались завести ребенка»: новосибирец судится с клиникой из-за смерти жены

— ГК «Евромед» выражает искренние соболезнования супругу погибшей пациентки, но то что касается заключения специалиста, конечно, оно имеет право на существование, но к сожалению, это тот самый случай когда, возникло осложнение, которое невозможно было предугадать. Говорить о том, что медпомощь была оказана не в полном объеме в принципе не представляется возможным, потому что развитие этого осложнения было заподозрено сразу. Здесь нет ни в коем случае вины клиники, такое осложнение могло случиться на абсолютно любой препарат, на что она среагировала абсолютно не понятно.