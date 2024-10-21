Мошенники под видом брокеров похитили более двух миллионов в Иркутской области

Мошенники продолжают обманывать жителей Приангарья. Только за прошедшие три дня с заявлением в полицию обратились 11 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Одной из самых популярных схем остается звонок от брокеров, которые предлагают дополнительный заработок. Так четыре человека хотели инвестировать деньги в различные сферы, однако лишились около 2,4 миллиона рублей.
Самую крупную сумму потеряла 64-летняя жительница областного центра. Ей позвонили с «инвестиционной компании» и пообещали большой доход на бирже. Для этого необходимо было зарегистрироваться на торговой платформе и внести депозит.
— На протяжение 15 дней женщина переводила кредитные и личные деньги на указанные счета. Однако вывести деньги с «инвестиционного счета» не удалось, мошенники вновь потребовали крупную сумму, а потом вовсе заблокировали личный кабинет. Так она лишилась одного миллиона 835 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Подобным образом обманули 69-летнюю жительницу Усть-Илимска, она отдала мошенникам 300 тысяч. 81-летняя женщина из Казачинско-Ленского района лишилась 250 тысяч, а пенсионер из поселка Залари — 10,5 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что химик из Иркутска оборудовал нарколабораторию.