Мошенники под видом брокеров похитили более двух миллионов в Иркутской области

— На протяжение 15 дней женщина переводила кредитные и личные деньги на указанные счета. Однако вывести деньги с «инвестиционного счета» не удалось, мошенники вновь потребовали крупную сумму, а потом вовсе заблокировали личный кабинет. Так она лишилась одного миллиона 835 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.