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В Таганроге легковая машина застряла на столбе

В Таганроге легковушка оказалась между ограждениями и застряла на столбе.

Источник: Комсомольская правда

На улице Энергетической в Таганроге очевидцы сфотографировали «самую странную аварию» за последнее время. Снимки уже разошлись по социальным сетям.

Судя по фото, легковая машина во время ДТП каким-то невероятным образом оказалась на разделительной полосе между двумя барьерными ограждениями и зацепилась багажником за столб.

Как именно это случилось, неизвестно. Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.

Напомним, накануне в Ростове легковая машина врезалась в автомобиль, а потом — в старинный особняк.