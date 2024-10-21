В Таганроге легковая машина застряла на столбе

На улице Энергетической в Таганроге очевидцы сфотографировали «самую странную аварию» за последнее время. Снимки уже разошлись по социальным сетям.
Судя по фото, легковая машина во время ДТП каким-то невероятным образом оказалась на разделительной полосе между двумя барьерными ограждениями и зацепилась багажником за столб.
Как именно это случилось, неизвестно. Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.
Напомним, накануне в Ростове легковая машина врезалась в автомобиль, а потом — в старинный особняк.