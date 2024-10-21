Неизвестные взломали аккаунт школьника лицея Уфы и рассылали угрозы расправой

В Уфе из-за сообщений о готовящемся теракте эвакуировали 107-й лицей. Весь персонал и учеников вывели на улицу, когда образовательное учреждение получило анонимку, в которой говорилось от имени школьника, что он хочет расправиться со своими обидчиками. Оказалось, что личный аккаунт подростка был взломан.