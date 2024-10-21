Неизвестные взломали аккаунт школьника лицея Уфы и рассылали угрозы расправой

В Уфе из-за сообщений о готовящемся теракте эвакуировали 107-й лицей. Весь персонал и учеников вывели на улицу, когда образовательное учреждение получило анонимку, в которой говорилось от имени школьника, что он хочет расправиться со своими обидчиками. Оказалось, что личный аккаунт подростка был взломан.
— Правоохранительные органы по итогу проведенной оперативной работы сообщили, что у обучающегося МАОУ Лицей № 107 взломали личный аккаунт в социальных сетях, — рассказали в администрации Уфы.
Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, обследовали территорию и не нашли опасных предметов. После разрешения ученики вернулись за парты и образовательный процесс был продолжен в обычном режиме.
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