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Неизвестные взломали аккаунт школьника лицея Уфы и рассылали угрозы расправой

В мэрии Уфы прокомментировали ситуацию с угрозами теракта в лицее.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за сообщений о готовящемся теракте эвакуировали 107-й лицей. Весь персонал и учеников вывели на улицу, когда образовательное учреждение получило анонимку, в которой говорилось от имени школьника, что он хочет расправиться со своими обидчиками. Оказалось, что личный аккаунт подростка был взломан.

— Правоохранительные органы по итогу проведенной оперативной работы сообщили, что у обучающегося МАОУ Лицей № 107 взломали личный аккаунт в социальных сетях, — рассказали в администрации Уфы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, обследовали территорию и не нашли опасных предметов. После разрешения ученики вернулись за парты и образовательный процесс был продолжен в обычном режиме.

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