Семья гомельчан приехала погостить в деревню и отравилась угарным газом

Мужчина, его супруга и их трехлетняя дочь были доставлены в больницу ночью 19 октября.
«Жительница Гомеля вместе с мужем и дочкой приехала в гости к матери в деревню Стайки. Чтобы детям было тепло и уютно, хозяйка протопила печь. Вот только, по-видимому, поторопилась закрыть заслонку печи».
Ночью они проснулись от сильных головных болей и головокружения и вызвали скорую. После обследования они смогли вернуться домой.
В МЧС констатировали, что с началом отопительного периода число случаев получения отравления угарным газом увеличивается. Спасатели рекомендуют вовремя проверять исправность печного отопления, чтобы избежать трагедии.
Угарный газ.
Основной опасностью угарного газа является то, что он не имеет ни цвета, ни запаха, люди не ощущают отравление.
В МЧС советуют заканчивать топить печь не менее чем за два-три часа до отхода ко сну. При этом нужно убедиться, что угли полностью прогорели.
Окись углерода соединяется в крови с гемоглобином и образуется вещество красного цвета — карбоксигемоглобин, поэтому часто тела погибших имеют розовый оттенок. Медики называют такие случаи «розовой смертью».