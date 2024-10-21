Рыбак вышел на тонкий лед и утонул в Свердловской области

В минувшее воскресенье, 20 октября, спасатели извлекли тело утонувшего рыбака в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Как уточнили в МБУ «Центр защиты населения», о теле, плавающем в 15 метрах от берега возле базы отдыха «Верхний прудок» сообщили очевидцы.
«Спасатели выехали на место, с помощью лодки смогли добраться до мужчины и доставить тело на берег. Утонувшим оказался пожилой мужчина рыбак», — рассказали в ведомстве.
Спасатели отметили, что лед на свердловских водоемах еще очень тонкий, всего 3−4 сантиметра и этого невероятно мало для того, чтобы выдержать взрослого человека.