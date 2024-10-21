32-летний водитель «Сузуки» погиб в ДТП в Ленинском районе Иркутска

— Инцидент произошел около 20:00 в минувшее воскресенье. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Jimny следовал по Розы Люксембург и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, — пишет информационное агентство.