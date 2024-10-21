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32-летний водитель «Сузуки» погиб в ДТП в Ленинском районе Иркутска

Мужчина не справился с управлением и авто перевернулось.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП в Ленинском районе Иркутска обернулось летальным исходом для водителя. Известно, что 32-летний мужчина управлял иномаркой без водительских прав. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

— Инцидент произошел около 20:00 в минувшее воскресенье. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Jimny следовал по Розы Люксембург и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась, — пишет информационное агентство.

Мужчина скончался на месте до приезда врачей. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что химик-технолог из столицы Иркутской области купил загородный дом и организовал там нарколабораторию. Мужчину арестовали полицейские и он признался, что изначально был наркокурьером.