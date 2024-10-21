Из пожара в Башкирии спасли двоих человек, один погиб

Из огня в Башкирии спасли двоих человек, один погиб. Ночной пожар произошел в поселке Железнодорожный в Белорецком районе, сообщают в МЧС по РБ.
По данным ведомства, частный дом загорелся ночью. Внутри находились 3 человека, двое смогли вовремя проснуться и покинуть здание. Третий человек найден в ходе тушения пожара, погиб.
«Горение ликвидировано на площади 62 квадратных метра. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Дом не был оборудован пожарным извещателем», — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.