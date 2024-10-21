Под Воронежем «Шкода» врезалась в «Ниссан», четыре человека ранены

В воскресенье, 20 октября, в 14.45 в Нижнедевицком районе, на 159 километре дороги Курск-Воронеж 58-летний водитель «Шкода Етти» выехал на встречную полосу, не убедившись, что там нет машин. В результате он врезался в «Ниссан-Ноут» с прицепом, которым рулил 51-летний мужчина.