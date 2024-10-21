Жительница Уфы обвинила учительницу в неуважении к ее мужу-участнику СВО

В Уфе мать школьника и жена участника СВО написала заявление в прокуратуру на учительницу ее ребенка. Поводом стала негативная реакция педагога на рассказ мальчика о своем отце, находящимся в зоне проведения спецоперации.
Как сообщает издание Ufa1.ru, инцидент произошел на классном часе, который был посвящен СВО. Одноклассники мальчика сказали учительнице, что его папа участвует в спецоперации, а сам ребенок показал его фото, но, по словам мамы, педагог не поверила сказаному.
— Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти, — передала слова учительницы уфимка.
Жена участника СВО пожаловалась на педагога руководству школы, написала заявление в прокуратуру и перевела ребенка в другую школу.
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