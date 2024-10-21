Жительница Уфы обвинила учительницу в неуважении к ее мужу-участнику СВО

Как сообщает издание Ufa1.ru, инцидент произошел на классном часе, который был посвящен СВО. Одноклассники мальчика сказали учительнице, что его папа участвует в спецоперации, а сам ребенок показал его фото, но, по словам мамы, педагог не поверила сказаному.