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Фура упала на ж/д пути в Шушарах и загорелась, водитель скончался

Мужчина погиб в результате аварии на 689-м км Московского шоссе. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

ДТП произошло 21 октября в районе 10:00. Водитель наехал на силовое ограждение, при ударе мужчину выбросило из кабины, что привело к его смерти. Далее тягач с полуприцепом свалился на ж/д пути под путепроводом. Полиция устанавливает личность погибшего.

«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В настоящий момент сотрудники Октябрьской железной дороги ведут работы по устранению повреждений», — сообщили в ОЖД.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу добавили, что площадь пожара составила десять кв. метров. Возгорание грузового автомобиля тушили 15 специалистов. На Московское шоссе по вызову направили три единицы техники.

Полиция приступила к проверке по факту ДТП. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех причин аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внедорожник опрокинул реанимобиль на бок во Всеволожске.