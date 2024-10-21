Фура упала на ж/д пути в Шушарах и загорелась, водитель скончался

ДТП произошло 21 октября в районе 10:00. Водитель наехал на силовое ограждение, при ударе мужчину выбросило из кабины, что привело к его смерти. Далее тягач с полуприцепом свалился на ж/д пути под путепроводом. Полиция устанавливает личность погибшего.
«На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. В настоящий момент сотрудники Октябрьской железной дороги ведут работы по устранению повреждений», — сообщили в ОЖД.
В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу добавили, что площадь пожара составила десять кв. метров. Возгорание грузового автомобиля тушили 15 специалистов. На Московское шоссе по вызову направили три единицы техники.
Полиция приступила к проверке по факту ДТП. Прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех причин аварии.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что внедорожник опрокинул реанимобиль на бок во Всеволожске.