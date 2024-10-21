Красноярского депутата и двух директоров будут судить за мошенничество

В Красноярском крае будут судить депутата Эвенкийского районного совета и двух директоров МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» за мошенничество на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура и Следственный комитет.
По данным ведомств, в 2018 году депутат договорился с директором центра, чтобы его трудоустроили на должность егеря. Однако чиновник работать не планировал, а лишь желал получать зарплату из бюджета.
В 2020 году первый директор центра ушёл с должности, а его сменщик продолжил помогать депутату незаконно получать деньги. Преступную схему удалось раскрыть лишь в 2023 году после проверки ФСБ. Причинённый Эвенкии ущерб составил около 1,8 миллиона рублей.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Депутату и двум руководителям центра грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время они предстанут перед судом.