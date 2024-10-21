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Суд не стал заключать под стражу сына главы Лискинского района

Сын главы Лискинского района Кирилл Кирнос, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, отправился под домашний арест. Об этом сообщает издание «Воронежские новости».

Напомним, о задержании сына главы Лискинского района стало известно накануне. По имеющимся данным, он был задержан в момент закладывания тайников с наркотиками. Уголовное дело на него завели по части 3 статьи 228 УК РФ — Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

Как пишет издание, изначально предполагалось, что в суде ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем ходатайствовал следователь. Однако суд принял более мягкое решение — Кирилл Кирнос проведет два месяца под домашним арестом.

Ранее глава района Игорь Кирнос в своем телеграм-канале прокомментировал задержание сына и заверил, что не будет вмешиваться в ход следствия и пытаться влиять на решения суда.