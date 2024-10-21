Суд не стал заключать под стражу сына главы Лискинского района

Напомним, о задержании сына главы Лискинского района стало известно накануне. По имеющимся данным, он был задержан в момент закладывания тайников с наркотиками. Уголовное дело на него завели по части 3 статьи 228 УК РФ — Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.
Как пишет издание, изначально предполагалось, что в суде ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем ходатайствовал следователь. Однако суд принял более мягкое решение — Кирилл Кирнос проведет два месяца под домашним арестом.
Ранее глава района Игорь Кирнос в своем телеграм-канале прокомментировал задержание сына и заверил, что не будет вмешиваться в ход следствия и пытаться влиять на решения суда.