Суд не стал заключать под стражу сына главы Лискинского района

Напомним, о задержании сына главы Лискинского района стало известно накануне. По имеющимся данным, он был задержан в момент закладывания тайников с наркотиками. Уголовное дело на него завели по части 3 статьи 228 УК РФ — Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.