На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото

«ФСБ РФ в Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла», — говорится в сообщении.