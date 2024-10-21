На Урале задержали членов банды, незаконно добывавшей золото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На Урале задержаны члены банды, незаконно добывавшей золото, при обысках найдены самородки и слитки на 300 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ в Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте драгоценных металлов, совершенном в крупном размере. Правоохранители устанавливают иные возможные факты противоправной деятельности.