Гастроулица или полоса препятствий? Иностранка упала в яму в центре Ташкента

«Я видела стройку и видела, что люди ходят, но у меня даже не возникло мысли, что ямы могут быть не огорожены. У нас в Европе за такое владельцы стройки заплатили бы огромную компенсацию за ущерб. У вас, видимо, такого нет», — поделилась пострадавшая.