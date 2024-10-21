Гастроулица или полоса препятствий? Иностранка упала в яму в центре Ташкента

О происшествии рассказала блогер и основательница сообщества «Потребитель.уз» Лилия Николенко, которая предупредила горожан и гостей столицы о скрытых опасностях на улице Шевченко.
Строительная зона без ограждений
Улица Тараса Шевченко сейчас активно трансформируется в гастрономическую зону, где многие заведения продолжают работать даже в условиях строительства. Это привлекает большое количество людей, однако, как оказалось, строительные работы ведутся с грубыми нарушениями мер безопасности. Открытые ямы, оставленные без ограждений или предупреждающих знаков, представляют серьёзную угрозу для пешеходов.
На днях женщина из Европы, прогуливаясь по улице Шевченко, случайно упала в одну из таких ям. К счастью, обошлось без серьёзных травм: женщина отделалась множественными гематомами, однако получила сильный шок от произошедшего.
«Я видела стройку и видела, что люди ходят, но у меня даже не возникло мысли, что ямы могут быть не огорожены. У нас в Европе за такое владельцы стройки заплатили бы огромную компенсацию за ущерб. У вас, видимо, такого нет», — поделилась пострадавшая.
На это местные жители ответили иронично: «Нет, у нас такого нет. Здесь вам не Европа».
Вопросы безопасности остаются открытыми
Этот случай вновь поднимает важные вопросы о безопасности на стройплощадках и ответственности за их соблюдение. Несмотря на активную работу по превращению улицы Тараса Шевченко в гастрономическую зону, меры безопасности явно недостаточны. Открытые глубокие ямы, за которые никто не несет ответственности, ставят под угрозу жизни и здоровье горожан и гостей города.
Местные жители и блогеры призывают быть осторожными при посещении улицы Шевченко. В условиях продолжающегося строительства, отсутствие ограждений и предупреждающих знаков может привести к повторению подобных инцидентов. Пока что не поступило сообщений о том, кто будет нести ответственность за случившееся и будут ли приняты меры для улучшения безопасности на этом объекте.