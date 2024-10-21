Поезд сбил 84-летнего пенсионера у станции «Царское Село»

Сегодня, 21 октября, у железнодорожной станции «Царское Село» в Петербурге произошло ЧП — поезд сбил 84-летнего мужчину. Он хотел успеть перейти полотно, но состав был слишком близко. О подробностях сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.