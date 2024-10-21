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Поезд сбил 84-летнего пенсионера у станции «Царское Село»

Пострадавшего на железной дороге мужчину госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 октября, у железнодорожной станции «Царское Село» в Петербурге произошло ЧП — поезд сбил 84-летнего мужчину. Он хотел успеть перейти полотно, но состав был слишком близко. О подробностях сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

— Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пострадавшего госпитализировали, — говорится в сообщении.

Из-за ЧП на железной дороге задержка поезда составила семь минут. Сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте выясняют обстоятельства случившегося. Местных жителей в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне приближения поезда, а также не переходить пути в неположенных местах.

Напомним, сегодня на Московском шоссе в Петербурге произошла жуткая авария — водитель фуры влетел в ограждение, из-за чего он вылетел из кабины. От полученных травм мужчина скончался.