Поезд сбил 84-летнего пенсионера у станции «Царское Село»

Сегодня, 21 октября, у железнодорожной станции «Царское Село» в Петербурге произошло ЧП — поезд сбил 84-летнего мужчину. Он хотел успеть перейти полотно, но состав был слишком близко. О подробностях сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.
— Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пострадавшего госпитализировали, — говорится в сообщении.
Из-за ЧП на железной дороге задержка поезда составила семь минут. Сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте выясняют обстоятельства случившегося. Местных жителей в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне приближения поезда, а также не переходить пути в неположенных местах.
Напомним, сегодня на Московском шоссе в Петербурге произошла жуткая авария — водитель фуры влетел в ограждение, из-за чего он вылетел из кабины. От полученных травм мужчина скончался.