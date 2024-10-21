Башкирия ухудшила позиции в рейтинге регионов по доходам населения

Башкирия опустилась в рейтинге регионов по доходам населения. Согласно исследованию РИА «Новости», республика расположилась на 49-м месте. В прошлом году регион занял 48-ю строчку топа.
По словам аналитиков, среднедушевой доход жителей Башкирии составил 42,2 тысячи рублей, а реальные доходы выросли за год на 7,4%. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 2,11.
В регионах-лидерах этот показатель превышает 4,29.
— Лидером рейтинга стал ЯНАО с соотношением доходов и стоимости набора товаров и услуг 6,03. За ним следуют Ненецкий АО (5,03) и Чукотский АО (4,29), — говорится в исследовании.
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