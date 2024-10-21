Аферисты похитили 1,3 млн рублей у 29-летнего жителя Волгограда

Чаще всего злоумышленники звонят гражданам и выдают себя за сотрудников банков и правоохранительных органов. Во время разговора они предупреждают волгоградцев о попытках оформления кредитов на их имя или хищениях средств со счетов.
Чтобы предотвратить несанкционированную банковскую операцию, мошенники убеждают перечислять сбережения на так называемые безопасные счета. Под этим предлогом аферисты похитили 1,3 млн рублей у 29-летнего жителя Дзержинского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Жителям Волгоградской области рекомендуют не вступать в диалог с незнакомцами и не доверять подобным телефонным звонкам. Стоит перепроверить поступившую информацию в отделении вашего банка.