В Волгограде полицейские устроили облаву на нелегалов и торговцев опасным алкоголем

Сотрудники правоохранительных органов проверили мигрантов, а также увеселительные заведения, где продают контрафактный алкоголь. Искали преступников, находившихся в уголовном розыске. Помимо этого провели беседы с несовершеннолетними, которые гуляли поздно ночью без взрослых.