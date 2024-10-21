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В Волгограде полицейские устроили облаву на нелегалов и торговцев опасным алкоголем

Волгоградская полиция в ходе рейда задержала 24 нарушителя закона.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция провела профилактический рейд в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка задержали 24 нарушителя закона.

Сотрудники правоохранительных органов проверили мигрантов, а также увеселительные заведения, где продают контрафактный алкоголь. Искали преступников, находившихся в уголовном розыске. Помимо этого провели беседы с несовершеннолетними, которые гуляли поздно ночью без взрослых.

— Доставленные в отдел полиции граждане привлечены к административной ответственности за различные нарушения, — уточнили в полиции региона.