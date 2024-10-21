54-летний нижегородец фиктивно прописал у себя в квартире 12 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, участковый в ходе проверки выяснил, что в квартире по улице Гороховецкая в Нижнем Новгороде прописаны 12 мигрантов, однако они не проживают по месту прописки.
В полиции было заведено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. На время расследования нижегородцу, который был уже ранее судим за аналогичное преступление, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.