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В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Четверо граждан Узбекистана напали и изнасиловали соотечественницу в парке на востоке Москвы, все они задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, «обеспечивая безопасность соучастников».

Все четверо задержаны, им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.