В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы

По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, «обеспечивая безопасность соучастников».