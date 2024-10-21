В Москве граждан Узбекистана задержали за изнасилование соотечественницы

По данным следствия, ночью 20 октября четверо граждан Узбекистана в парке вблизи улицы Краснобогатырской в Москве напали на соотечественницу. Затем трое нападавших изнасиловали женщину, а четвертый наблюдал за обстановкой, «обеспечивая безопасность соучастников».
Все четверо задержаны, им предъявлено обвинение в изнасиловании, совершенном группой лиц.
«Следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.