В Воронеже будут судить несовершеннолетнего наркозакладчика

Следствие установило, что молодой человек, будучи в Липецке вступил в преступную группу для реализации наркотиков в Воронежской области. В феврале этого года фигурант прибыл в Воронеж и на территории лесного массива в Центральном районе разыскал тайник с наркотиками для их дальнейшей фасовки и распространения через закладки. В этот момент парня задержали полицейские. При обыске у него обнаружили 40 свертков с наркотиками, подготовленных к закладке в тайники.