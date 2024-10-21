Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже будут судить несовершеннолетнего наркозакладчика

Житель Липецкой области попался в Воронеже на сбыте наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже следователи завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Липецкой области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Следствие установило, что молодой человек, будучи в Липецке вступил в преступную группу для реализации наркотиков в Воронежской области. В феврале этого года фигурант прибыл в Воронеж и на территории лесного массива в Центральном районе разыскал тайник с наркотиками для их дальнейшей фасовки и распространения через закладки. В этот момент парня задержали полицейские. При обыске у него обнаружили 40 свертков с наркотиками, подготовленных к закладке в тайники.

В настоящее время следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу на основе показаний свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, материалов полиции. Дело передают в суд для вынесения приговора.