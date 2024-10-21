В Воронеже будут судить несовершеннолетнего наркозакладчика

В Воронеже следователи завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Липецкой области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Следствие установило, что молодой человек, будучи в Липецке вступил в преступную группу для реализации наркотиков в Воронежской области. В феврале этого года фигурант прибыл в Воронеж и на территории лесного массива в Центральном районе разыскал тайник с наркотиками для их дальнейшей фасовки и распространения через закладки. В этот момент парня задержали полицейские. При обыске у него обнаружили 40 свертков с наркотиками, подготовленных к закладке в тайники.
В настоящее время следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу на основе показаний свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, материалов полиции. Дело передают в суд для вынесения приговора.