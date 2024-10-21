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Ограбление по-петербургски: повар напал на кассира, извинился и забрал деньги

В Петербурге на Гороховой улице мужчина зашел в магазин, извинился за будущее преступление перед кассиром и, угрожая ножом, украл деньги из кассы, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Девушка, извините, я буду угрожать, буду угрожать. Открывайте кассу, кассу быстро открывай», — кричал грабитель при нападении.

В процессе ограбления воришка ранил продавщицу ножом. Женщина-мигрантка обратилась в больницу сразу после инцидента. Врачи зафиксировали ушиб шеи и порезы на левом запястье. После оказания первой помощи потерпевшая ушла домой.

Тем временем полиция задержала 23-летнего повара-разбойника за перекусом в пекарне. Возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники выяснили, что воришка — уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент проживает и прописан в хостеле Петербурга.