Ограбление по-петербургски: повар напал на кассира, извинился и забрал деньги

«Девушка, извините, я буду угрожать, буду угрожать. Открывайте кассу, кассу быстро открывай», — кричал грабитель при нападении.
В процессе ограбления воришка ранил продавщицу ножом. Женщина-мигрантка обратилась в больницу сразу после инцидента. Врачи зафиксировали ушиб шеи и порезы на левом запястье. После оказания первой помощи потерпевшая ушла домой.
Тем временем полиция задержала 23-летнего повара-разбойника за перекусом в пекарне. Возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники выяснили, что воришка — уроженец Ямало-Ненецкого автономного округа. На данный момент проживает и прописан в хостеле Петербурга.