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В Омске задержали мужчину, который украл 90 телефонов

Возбуждено уголовное дело.

Источник: УМВД России по Омской области

В омскую полицию обратился владелец торговой точки в подземном переходе у ТЦ «Омский». Он продаёт мобильные телефоны, которыми до этого пользовались.

Ночью неизвестный разбил витринное стекло и украл из киоска 90 гаджетов. Оперативники нашли грабителя, им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель.

Установлено, что в конце лета омич купил в этом магазине телефон, который позже перестал работать. По словам задержанного, он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, решил отомстить. Всё похищенное мужчина принёс домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».