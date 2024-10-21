В Омске задержали мужчину, который украл 90 телефонов

В омскую полицию обратился владелец торговой точки в подземном переходе у ТЦ «Омский». Он продаёт мобильные телефоны, которыми до этого пользовались.
Ночью неизвестный разбил витринное стекло и украл из киоска 90 гаджетов. Оперативники нашли грабителя, им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый, местный житель.
Установлено, что в конце лета омич купил в этом магазине телефон, который позже перестал работать. По словам задержанного, он затаил обиду, а когда проходил мимо в состоянии опьянения, решил отомстить. Всё похищенное мужчина принёс домой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».