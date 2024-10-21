В Алматы за решетку посадили подозреваемую в серии мошенничеств

«Согласно данным потерпевших, кому-то она предлагала помощь в получении жилья по государственной программе, кому-то ― поступление в вуз на грант. Каждый раз женщина оценивала свои услуги в сотни тысяч тенге. Однако обещания не выполнила. В отношении подозреваемой Следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде “содержания под стражей”. Уголовное дела расследуется по факту мошенничества. Сейчас следствием устанавливается причастность задержанной к возможным аналогичным эпизодам».