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В Алматы за решетку посадили подозреваемую в серии мошенничеств

Полицейские в Алматы раскрыли серию «универсального» мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Подозреваемая ― 41-летняя женщина. Заявление на нее написали пока десять алматинцев.

«Согласно данным потерпевших, кому-то она предлагала помощь в получении жилья по государственной программе, кому-то ― поступление в вуз на грант. Каждый раз женщина оценивала свои услуги в сотни тысяч тенге. Однако обещания не выполнила. В отношении подозреваемой Следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде “содержания под стражей”. Уголовное дела расследуется по факту мошенничества. Сейчас следствием устанавливается причастность задержанной к возможным аналогичным эпизодам».

сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Уланбек Абулхайыр.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.