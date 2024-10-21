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Жителей Башкирии ждет рабочая суббота

Жителей республики предупредили о шестидневной рабочей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Длинная рабочая неделя ждет жителей Башкирии. Сотрудникам предприятий и компаний, трудящимся по графику 5/2, предстоит отработать дополнительный день в субботу, 2 ноября. Об этом предупредили в минтруда.

В ведомстве объяснили, что шестидневная рабочая неделя выпала из-за переноса субботы на вторник, 30 апреля, чтобы «на майских» получились непрерывные выходные (с 28 апреля по 1 мая).

Отдохнут жители Башкирии с 3 по 4 ноября, а затем их ждет четырехдневная рабочая неделя.

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