Девушка получила отёк Квинке из-за дубайского шоколада

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ пострадавшая рассказала, что решила попробовать хайповый шоколад. Почти сразу после первого укуса сладости она почувствовала зуд в области рта, но не придала этому серьёзное значение. Спустя время, по словам девушки, у неё возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.