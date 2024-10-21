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Девушка получила отёк Квинке из-за дубайского шоколада

После нашумевшего десерта ей вызывали скорую помощь.

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ пострадавшая рассказала, что решила попробовать хайповый шоколад. Почти сразу после первого укуса сладости она почувствовала зуд в области рта, но не придала этому серьёзное значение. Спустя время, по словам девушки, у неё возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.

Девушку спасла тётя, которая вовремя вызвала бригаду скорой помощи. Врачи быстро приехали и поставили уколы с антигистаминными препаратами. Спустя время, по словам пострадавшей, её отпустило. Она уверена, что причина такой реакции организма — фисташковая паста в составе десерта, которая очень аллергенна.

Ранее мы писали, кому не рекомендуется употреблять нашумевший дубайский шоколад: людям с аллергией, диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Восточная сладость содержит в себе шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи.

медицина
несчастный случай