Девушка получила отёк Квинке из-за дубайского шоколада

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ пострадавшая рассказала, что решила попробовать хайповый шоколад. Почти сразу после первого укуса сладости она почувствовала зуд в области рта, но не придала этому серьёзное значение. Спустя время, по словам девушки, у неё возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Девушку спасла тётя, которая вовремя вызвала бригаду скорой помощи. Врачи быстро приехали и поставили уколы с антигистаминными препаратами. Спустя время, по словам пострадавшей, её отпустило. Она уверена, что причина такой реакции организма — фисташковая паста в составе десерта, которая очень аллергенна.
Ранее мы писали, кому не рекомендуется употреблять нашумевший дубайский шоколад: людям с аллергией, диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. Восточная сладость содержит в себе шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи.