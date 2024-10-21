В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский»

«В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц, на которых зарегистрировано принадлежащее обвиняемому имущество, на сумму более 145 млн рублей. Также арестованы денежные средства на сумму причинённого ущерба, находящиеся и поступающие на счета юридических лиц», — добавили в прокуратуре региона.