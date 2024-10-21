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В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский»

Руководителей двух строительных фирм обвиняют в мошенничестве и легализации денег.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский» на улице Дуси Ковальчук. Об этом в понедельник, 21 октября сообщает пресс-служба ведомства.

В мошенничестве и отмывании денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, обвиняют руководителей двух коммерческих организаций, которые, по версии следствия, с 2013 года по 2021 привлекали деньги граждан для строительства дома на Дуси Ковальчук, 242/1 в Заельцовском районе и, воспользовавшись служебным положением, совершали хищения вложенных денег.

В результате объект в установленные сроки построен не был. Потерпевшими по уголовному делу признаны 225 человек, а причинённый им ущерб оценивается в 923 млн рублей.

«Кроме того, обвиняемые в период с 2016 года по 2020 год легализовали похищенные у участников долевого строительства денежные средства путём совершения финансовых операций и сделок», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве не называют имён фигурантов уголовного дела, но известно, что застройщиком ЖК «Покровский» выступало ООО «Региональная инвестиционная компания» (ООО «РИК»), а генеральным подрядчиком — ООО «СМУ-9», гендиректор которого — Вадим Кек — был задержан в Сочи в феврале текущего года и отправлен под домашний арест Центральным районным судом Новосибирска.

Второй обвиняемый, по данным пресс-службы регионального управления МВД, находится под подпиской о невыезде.

«В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц, на которых зарегистрировано принадлежащее обвиняемому имущество, на сумму более 145 млн рублей. Также арестованы денежные средства на сумму причинённого ущерба, находящиеся и поступающие на счета юридических лиц», — добавили в прокуратуре региона.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении застройщика дома на Серафимовича, 21.