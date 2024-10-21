Шестеро ушли, остальные остались: Из рабства освободили людей, трудившихся на полях за еду под Ростовом

В одном из поселков Аксайского района Ростовской области, из трудового рабства освободили шестерых человек.
Как рассказали активисты организации «Альтернатива», им позвонил брат мужчины, который пропал два месяца назад. Заявитель попросил спасти близкого. Он уверял: родственник впервые за это время вышел на связь с родными и сообщил, что жив-здоров, но находится в рабстве на какой-то ферме.
«УТРОМ — ДВА КУСОЧКА ХЛЕБА И ЧАЙ».
Активисты, установив геолокацию, отправились в село.
— Там мы обнаружили два дома, вернее, хибары, для 18-ти человек. Здесь были и мужчины, и женщины, — рассказала волонтер Арина. — Люди жили в нечеловеческих условиях: спали на матрацах, разбросанных по полу. В домиках царила полная антисанитария.
Впрочем, в помещении несчастные бывали только ночью. Все остальное время проводили на полях.
— Весь август работала на пашне по 13−14 часов в день, — рассказала о своем графике одна из работниц фермы Наталья. — С перерывом на обед в один час.
Ее товарищ по несчастью говорит, что кормили тоже очень скудно:
— Утром давали два кусочка хлеба и чай. В обед нам привозили на поле самую дешевую колбасу из супермаркета, хлеб — по три кусочка на человека, иногда — сосиски или паштет. На ужин были каша или борщ.
«ТЕЛЕФОН ВЫКИНУЛИ В ВЕДРО С ВОДОЙ».
Хозяин фермеры, которому дали кличку Батя, обещал платить тысячу рублей в день. Но люди не увидели ни копейки. Возможности сбежать ни у кого не было: у всех забрали паспорта.
— У меня распотрошили всю сумку, телефон забрали и выкинули в ведро с водой. Я осталась без денег и без связи, — вспоминает Наталья.
Фермер, понимая, что работа за еду, да еще такую скудную, — не самая лучшая мотивация, зачастую бил людей, которые, на его взгляд, ленились.
КАК ЗАМАНИВАЛИ.
Арина говорит, что всех пострадавших заманили в село одним и тем же способом.
— С будущими трудовыми рабами знакомились где-нибудь на улице. Предлагали выпить, параллельно обещая помочь с работой. Когда человек после алкоголя «отключался», его привозили на ферму. Паспорта и телефоны забирали. Мы предполагаем, что в алкоголь могли что-то подмешивать.
На этой ферме были жители Сальска, Азова, Ростова и других донских городов. А одного мужчину привезли из Подмосковья.
По словам шестеро работников написали заявления в полицию и попросили волонтеров помочь им доехать до дома. А остальные — те, у кого нет родни и крыши над головой, остались жить в нечеловеческих условиях. Объяснили свой выбор просто: «Хоть какая-то крыша над головой, кормят, наливают и привозят сигареты».
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Как только нам предоставят ответ, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.