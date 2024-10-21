Шестеро ушли, остальные остались: Из рабства освободили людей, трудившихся на полях за еду под Ростовом

Как рассказали активисты организации «Альтернатива», им позвонил брат мужчины, который пропал два месяца назад. Заявитель попросил спасти близкого. Он уверял: родственник впервые за это время вышел на связь с родными и сообщил, что жив-здоров, но находится в рабстве на какой-то ферме.