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Из Уфы могут начать летать самолеты в Абхазию

Из Уфы в Абхазию планируют запустить прямой авиарейс.

Источник: Комсомольская правда

Уфу и Абхазию может связать прямой авиарейс. С таким предложением выступил президент Аслан Бжания.

— За это прямо надо хвататься. Начинайте прорабатывать. Это предложение направлено в восемь городов, в том числе и в Уфу, — рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров.

Он поручил региональному минтрансу проработать вопрос и найти нужную авиакомпанию, которая начнет летать из Уфы в Абхазию.

— Терять такую возможность — прямого авиарейса в Абхазию — нельзя, — заключил Хабиров.

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