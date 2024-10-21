Из Уфы могут начать летать самолеты в Абхазию

Уфу и Абхазию может связать прямой авиарейс. С таким предложением выступил президент Аслан Бжания.
— За это прямо надо хвататься. Начинайте прорабатывать. Это предложение направлено в восемь городов, в том числе и в Уфу, — рассказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров.
Он поручил региональному минтрансу проработать вопрос и найти нужную авиакомпанию, которая начнет летать из Уфы в Абхазию.
— Терять такую возможность — прямого авиарейса в Абхазию — нельзя, — заключил Хабиров.
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