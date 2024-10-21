«Хезболла» нанесла массированный удар по поселениям на севере Израиля

Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около 300 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.