«Хезболла» нанесла массированный удар по поселениям на севере Израиля

«“Хезболла” выпустила большую серию ракет с восточной части южного Ливана в направлении израильских поселений Митула и Маскаф», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, более десяти поселений на юге Ливана подверглись бомбардировкам израильской авиации с утра понедельника. Также под удар попал дом в городе Баальбек на востоке страны. В результате погибли семь человек, включая троих детей.
Обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой»
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда «Хезболла» начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены «Хезболлы». По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров «Хезболлы», включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.
Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около 300 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболла» продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов «Хезболлы».