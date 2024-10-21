Заключенного уральской колонии задержали за экстремизм и насилие

В Краснотурьинске Свердловской области 46-летний уроженец Карпинска подозревается в ряде преступлений, в том числе экстремистских. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.
По версии следствия, мужчина участвовал в деятельности организации, запрещенной на территории России. А также избил четверых следственно-арестованных за оказанное содействие администрации учреждения.
В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области добавили, что в места лишения свободы уралец попал за угон транспорта группой лиц. Имеет больше 30 дисциплинарных взысканий, многократно выдворялся в штрафной изолятор. Состоит на трех видах профилактического учета.