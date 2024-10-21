Заключенного уральской колонии задержали за экстремизм и насилие

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области добавили, что в места лишения свободы уралец попал за угон транспорта группой лиц. Имеет больше 30 дисциплинарных взысканий, многократно выдворялся в штрафной изолятор. Состоит на трех видах профилактического учета.