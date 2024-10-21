Не поделили дорогу: в Магнитогорске водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке

— Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (травмат или пневмат неизвестно). Ладно, не попал! Я могла бы пропустить, но я ехала по своей полосе, тебе пытались объяснить по-человечески, а ты хамишь в ответ, — написала в соцсетях пострадавшая.