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Не поделили дорогу: в Магнитогорске водитель иномарки устроил стрельбу на перекрестке

В Магнитогорске полиция ищет водителя иномарки, устроившего стрельбу на дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске Челябинской области водитель иномарки устроил стрельбу на дороге. Инцидент произошел 19 октября на пересечении улиц Карла Маркса и Московской. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По их словам, автомобиль Chevrolet Lanos выехал на полосу встречного движения. Чтобы разъехаться с ним, другим автомобилистам пришлось объезжать по неправильной траектории. Последний автомобиль с девушкой за рулем этого делать не стал. А ее пассажир и вовсе попал под обстрел.

— Мало того, что выезжаешь на полосу встречного движения, так еще и стреляешь из пистолета (травмат или пневмат неизвестно). Ладно, не попал! Я могла бы пропустить, но я ехала по своей полосе, тебе пытались объяснить по-человечески, а ты хамишь в ответ, — написала в соцсетях пострадавшая.

Но не все магнитогорцы оказались на ее стороне. Девушке посоветовали больше не ввязываться в сомнительные разборки и не отправлять на них своих пассажиров:

— Сам уперся в «Ланос», не дал проехать еще пошел разбираться, разве сам не виноват? Все машины спокойно проехали, один ты уперся.

В ситуации теперь разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе полиции города рассказали, что информация передана в профильные подразделения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.