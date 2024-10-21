На главу «Терра-Н» завели дело после пожаров на полигоне в Новороссийске

Он также заявил, что непринятие мер для реконструкции полигона и отсутствие в Новороссийске другого места для размещения отходов могут привести к тому, что вывозить мусор с улиц города будет некуда. Особенно такие риски, по словам эксперта, возникают при локальных ЧС или возгораниях, подобных тем, которые происходили летом 2024 года.