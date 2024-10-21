На главу «Терра-Н» завели дело после пожаров на полигоне в Новороссийске

Глава контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Рафаэль Бегляров отметил, что сейчас на полигоне реализуют инвестпрограмму в области обращения с твердыми коммунальными отходами. По ней планировалось провести реконструкцию свалки в 2022—2024 годах. Однако сейчас ООО «Терра-Н» выполнило мероприятия только на треть, на 76 млн руб., хотя на момент утверждения в 2021 году инвестпрограмма оценивалась в 221 млн руб.
«Все это указывает на то, что ООО ''Терра-Н'' в полной мере не проводит мероприятия по реконструкции полигона, что ставит под угрозу дальнейшее его использование», — отметил господин Бегляров.
Он также заявил, что непринятие мер для реконструкции полигона и отсутствие в Новороссийске другого места для размещения отходов могут привести к тому, что вывозить мусор с улиц города будет некуда. Особенно такие риски, по словам эксперта, возникают при локальных ЧС или возгораниях, подобных тем, которые происходили летом 2024 года.