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На главу «Терра-Н» завели дело после пожаров на полигоне в Новороссийске

В отношении директора ООО «Терра-Н» возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). Об этом стало известно на заседании экологического совета, которое провел глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов.

Глава контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Рафаэль Бегляров отметил, что сейчас на полигоне реализуют инвестпрограмму в области обращения с твердыми коммунальными отходами. По ней планировалось провести реконструкцию свалки в 2022—2024 годах. Однако сейчас ООО «Терра-Н» выполнило мероприятия только на треть, на 76 млн руб., хотя на момент утверждения в 2021 году инвестпрограмма оценивалась в 221 млн руб.

«Все это указывает на то, что ООО ''Терра-Н'' в полной мере не проводит мероприятия по реконструкции полигона, что ставит под угрозу дальнейшее его использование», — отметил господин Бегляров.

Он также заявил, что непринятие мер для реконструкции полигона и отсутствие в Новороссийске другого места для размещения отходов могут привести к тому, что вывозить мусор с улиц города будет некуда. Особенно такие риски, по словам эксперта, возникают при локальных ЧС или возгораниях, подобных тем, которые происходили летом 2024 года.

пожары