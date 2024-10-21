Водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб на трассе в Иркутском районе

Сегодня днем, 21 октября, на 24 километре автодороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда» случилось смертельное ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции областного центра.
По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем «Лада Гранты» выбрал небезопасную скорость движения и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении.
— Водитель «Лады» скончался в автомобиле скорой помощи, а его пассажир получил телесные повреждения, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас стражи порядка разбираются в произошедшем, устанавливают все причины и обстоятельства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 32-летний водитель «Сузуки» погиб в аварии в Ленинском районе Иркутска. Он не смог совладать с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. Известно, что у мужчины не было водительских прав.