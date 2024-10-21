Водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб на трассе в Иркутском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 32-летний водитель «Сузуки» погиб в аварии в Ленинском районе Иркутска. Он не смог совладать с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. Известно, что у мужчины не было водительских прав.