Ферму, где держат в рабстве людей, накрыли в Ростовской области

Помощи попросил один из «рабов» по имени Антон. Он смог добыть телефон и позвонить брату через пару месяцев после своего внезапного исчезновения. Мужчина рассказал, что пил пиво на лавочке в Ростове, к нему подсели неизвестные, а дальше он вдруг вырубился и очнулся на земле в неизвестном месте — без телефона, денег и документов. К нему подошёл другой подозрительный мужик и предложил работать на складах за тысячу рублей в день. Выбора не было, пришлось трудиться.