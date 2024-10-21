Ферму, где держат в рабстве людей, накрыли в Ростовской области

На данный момент из 18 невольников освободили шесть.
Помощи попросил один из «рабов» по имени Антон. Он смог добыть телефон и позвонить брату через пару месяцев после своего внезапного исчезновения. Мужчина рассказал, что пил пиво на лавочке в Ростове, к нему подсели неизвестные, а дальше он вдруг вырубился и очнулся на земле в неизвестном месте — без телефона, денег и документов. К нему подошёл другой подозрительный мужик и предложил работать на складах за тысячу рублей в день. Выбора не было, пришлось трудиться.
Брат Антона вместе с волонтёрами организации «Альтернатива» смогли установить местоположение мужчины и выехали в посёлок Слава Труда спасать его. В тот же день туда же приехали сотрудники полиции с самостоятельной проверкой. В доме — скотские условия, грязные подранные вещи, ветхие полы и стены с облупленной краской, ужасные запахи и изнеможённые люди. Всего 18 человек.
Среди «рабов» только один мужчина реально получал деньги и жил отдельно. Все остальные трудились на полях, собирали пастернак, перебирали лук. Невольники утверждают, что заведует всем Раджа, он же Батя, а проще — Виталий. Предварительно, ранее «фермер» был судим за мошенничество и похищение людей.
По словам «работников», к концу лета их почти перестали бить за непослушание и контролировать. Некоторые самостоятельно сбежали, а кто-то продолжал ждать зарплату. Были там и те, чей паспорт сейчас сложно восстановить. Сейчас от бывших «рабов» написано около пяти заявлений в полицию, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.