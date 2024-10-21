Омскую студентку отчислили за списанную дипломную работу

Работа без пяти минут выпускницы ОмГПУ проверку на «Антиплагиат» не прошла. Система выдала, что диплом практически полностью списан с работы студента Центрально-Казахстанской Академии, выполненной в 2014 году. От себя омская студентка добавила всего чуть более 4% текста.