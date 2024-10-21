Омскую студентку отчислили за списанную дипломную работу

Куйбышевский районный суд рассмотрел необычное дело. За защитой к Фемиде обратилась студентка Омского государственного университета путей сообщения. Она подала иск к альма-матер — ее отчислили из вуза в шаге до получения заветного диплома.
Девушка, обучающаяся по специальности «Информационные системы и технологии», написала выпускную квалификационную работу на тему «Программное обеспечение корпоративного ресурса».
Научный руководитель студентки проверил диплом в системе «Антиплагиат» — такое требование ко всем квалификационным работам установлено приказом ректора ОмГПУ. При этом объем оригинального текста должен составлять не менее 30%
Работа без пяти минут выпускницы ОмГПУ проверку на «Антиплагиат» не прошла. Система выдала, что диплом практически полностью списан с работы студента Центрально-Казахстанской Академии, выполненной в 2014 году. От себя омская студентка добавила всего чуть более 4% текста.
В итоге дипломную работу даже не допустили к защите. Переписывать исследование девушка не стала. Государственная экзаменационная комиссия посчитала, что студентка не прошла аттестацию. Приказом ректора она была отчислена.
В суде девушка пыталась признать приказ об отчислении незаконным и обязать вуз все-таки выдать ей диплом об окончании ОмГПУ. Фемида ей отказала. Решение суда вступило в законную силу.