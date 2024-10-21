В Новосибирске парень на БМВ Х5 без номеров протаранил авто с грудным ребенком

21 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух иномарок, в ходе которого пострадал трехмесячный мальчик.
— Примерно в 12 часов 00 минут водитель автомобиля «БМВ Х5» без госномеров 1996 года рождения двигался по улице Троллейная со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Титова. В пути следования у дома № 21 к.1 по улице Троллейная при обгоне он совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Эстима», — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП работники скорой госпитализировали мальчика 2024 года рождения, который ехал в «Тойоте». На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что вечером 19 октября в Заельцовском районе Новосибирска водитель «Хендай» сбил мужчину на пешеходном переходе.
Помимо этого, 17 октября в Кировском районе областного центра скорая увезла женщину после ДТП с двумя иномарками.