В Новосибирске парень на БМВ Х5 без номеров протаранил авто с грудным ребенком

— Примерно в 12 часов 00 минут водитель автомобиля «БМВ Х5» без госномеров 1996 года рождения двигался по улице Троллейная со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Титова. В пути следования у дома № 21 к.1 по улице Троллейная при обгоне он совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Эстима», — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.