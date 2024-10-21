Девочку спрятали на веранде, а мальчика в гараже: две семьи хладнокровно расправились с детьми в Бурятии

Но в 2023 году Анна взяла детей и уехала жить в столицу Бурятии. Почему без отца детей? О главе семьи ничего не известно. Однако вскоре мать двоих детей нашла сыновьям отчима. В Улан-Удэ она познакомилась с приятным мужчиной, который принял сибирячку с детьми. Спустя время кавалер признался в любви и предложил перебраться к нему. Ухажер сразу предупредил, что в доме живет с престарелым отцом. Анна была согласна.