Девочку спрятали на веранде, а мальчика в гараже: две семьи хладнокровно расправились с детьми в Бурятии

Пропажи двух малышей потрясли жителей Бурятии в апреле и августе 2024 года. Весной тревогу забила женщина из Улан-Удэ, не обнаружившая в кроватке четырехлетнего сына. А летом при странных обстоятельствах на следующий день после дня рождения исчезла месячная крошка. Поиски длились буквально сутки. Детей нашли в странных местах родительского дома. К сожалению, оба без признаков жизни… Сибиряки были в недоумении — как такое могло произойти? В убийстве малышки признался родной отец. А в смерти дошкольника обвинили отчима.
«ПРИМУ ТЕБЯ С ДЕТЬМИ».
Анне* было 16 лет, когда она узнала, что носит под сердцем ребенка. Здорового и крепкого Ваню* она родила в маленьком селе Бурятии. Спустя два года очередное пополнение. На свет появился еще один богатырь.
Но в 2023 году Анна взяла детей и уехала жить в столицу Бурятии. Почему без отца детей? О главе семьи ничего не известно. Однако вскоре мать двоих детей нашла сыновьям отчима. В Улан-Удэ она познакомилась с приятным мужчиной, который принял сибирячку с детьми. Спустя время кавалер признался в любви и предложил перебраться к нему. Ухажер сразу предупредил, что в доме живет с престарелым отцом. Анна была согласна.
Днем 27 апреля Анна оставила детей под присмотром свекра. А вернувшись вечером домой, застала старшего сына спящим в кроватке. Но прошел час, другой, а мальчишка не встает. Решив разбудить Ваню, сибирячка откинула одеяло и ахнула. Все время постель была пуста.
Вскоре в отделении полиции лежало заявление о пропаже ребенка. Региональный Следком, волонтеры и Анна с сожителем сутки искали Ваню. Вечером 28 апреля поиски прекратились. Во время обыска гаража, который принадлежит отчиму мальчишки, следователи нашли ребенка.
ИЗБИЛ ПЯТЬ РАЗ ЗА ТРИ МЕСЯЦА.
Для установления причины смерти эксперты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Стало понятно — это убийство.
— 27 апреля отчим избил сына сожительницы, — рассказывают в Следкоме Бурятии. — Мальчик потерял сознание и скончался. Обвиняемый спрятал малыша. После подложил одеяло в кроватке так, чтобы казалось, что в ней спит пасынок. А ночью имитировал поиски.
Страшно представить, но это было не первое нападение на Ваню. Изверг за три месяца пять раз избил малыша. Сейчас изверг находится под стражей.
ВЫМЕСТИЛ ЗЛО НА ДОЧЕРИ.
Катя* появилась на свет в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района в Бурятии 30 июля 2024 года. Известно, что родители малышки не состояли в официальном браке. Кроме этого, мама девочки признана недееспособной, а у отца проблемы со здоровьем. Однако это не мешало паре воспитывать троих детей: 11 лет, годовалого малыша и новорожденную Катю.
30 августа девочке исполнился месяц, а на следующий день произошло ЧП. Пьяный отец решил выместить зло на дочери после ссоры с женой. Он несколько раз ударил малышку дверью по голове. А после спрятал тело на веранде дома.
Вечером того же дня отсутствие девочки заметила соседка, которая пришла в гости. Она и обратилась с заявлением в полицию. Начались поиски ребенка, в которых участвовали и ее родители. И только в ночь на 1 сентября во время обыска Катю нашли.
В убийстве девочки на допросе признался ее отец. Сейчас душегуб заключен под стражу. Пока следователи продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Судьба старших детей все еще решается. Так, годовалый ребенок временно помещен в социальное учреждение. А старший находится в семье родственников под опекой.
*- все имена изменены (прим. Ред.).