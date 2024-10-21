Чиновник администрации Светлогорска попался на взятке

В марте 2023 года заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт тротуара в Светлогорске. 1 июня 2023 года обвиняемый получил взятку от прораба подрядчика в размере 100 тысяч рублей. В эту сумму подозреваемый оценил беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.