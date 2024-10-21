Нижегородского врача признали виновным в деле о «борском стрелке»

Врач обследовал так называемого «борского стрелка», Дмитрия Монахова, в частном медицинском центре «Эксперт» в июле 2020 года и признал его психически здоровым. После Монахов приобрел ружье и начал расстреливать людей на улице, стрелять по машинам и маршруткам. Затем он покончил жизнь самоубийством.