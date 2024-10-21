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Нижегородского врача признали виновным в деле о «борском стрелке»

В Нижнем Новгороде психиатр Виталий Балуев приговорен к шести месяцам колонии-поселения по обвинению в преступной халатности.

Источник: РИА "Новости"

Врач обследовал так называемого «борского стрелка», Дмитрия Монахова, в частном медицинском центре «Эксперт» в июле 2020 года и признал его психически здоровым. После Монахов приобрел ружье и начал расстреливать людей на улице, стрелять по машинам и маршруткам. Затем он покончил жизнь самоубийством.

Несмотря на вынесенный приговор, Балуев вскоре выйдет на свободу. С учетом срока содержания под стражей и нескольких месяцев домашнего ареста, срок его наказания будет полностью отбыт.

Ранее мы писали, что погоню со стрельбой устроили нижегородские полицейские.