Жительница Иркутского района получала пособие на несуществующего ребенка

— По подложным документам с марта 2021 по сентябрь 2022 года она каждый месяц получала деньги. Тем самым причинила федеральному бюджету на сумму более 313 тысяч рублей. Еще в период, пока полиция расследовала уголовное дело, женщина возместила ущерб в полном объеме, — рассказывают в агентстве.