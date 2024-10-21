Жительница Иркутского района получала пособие на несуществующего ребенка

Жительница Хомутово осуждена за мошенничество при получении пособий на ребенка. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Судом было установлено, что женщина, которая фактически родила одного ребенка, предоставила ложное свидетельство о рождении второго ребенка, которого никогда не существовало.
— По подложным документам с марта 2021 по сентябрь 2022 года она каждый месяц получала деньги. Тем самым причинила федеральному бюджету на сумму более 313 тысяч рублей. Еще в период, пока полиция расследовала уголовное дело, женщина возместила ущерб в полном объеме, — рассказывают в агентстве.
За мошенничество жительница Иркутского района отправится в колонию-поселение на два года. Известно, что ранее она уже была судима за сбыт наркотиков.
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