Полиция назвала причину драки подростков в Омске

«Сотрудники полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились встретиться у торгово-развлекательного центра для разрешения спора, возникшего из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился рукоприкладством, после чего подростки разошлись по домам. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался», — сообщили в пресс-службе.