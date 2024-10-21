Полиция назвала причину драки подростков в Омске

ОМСК, 21 окт — РИА Новости. Драка молодых людей около торгового центра «Мега» в Омске произошла из-за оскорбления в интернете, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Информация о драке появилась в соцсетях. На видео двое парней дерутся один на один, затем начинается массовая драка и избиение одного из них.
«Сотрудники полиции установили всех участников событий. По предварительным данным, днем 19 октября несколько подростков договорились встретиться у торгово-развлекательного центра для разрешения спора, возникшего из-за оскорбления в социальной сети. В результате конфликт завершился рукоприкладством, после чего подростки разошлись по домам. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался», — сообщили в пресс-службе.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. В образовательных учреждениях, где учатся подростки, проведут профилактические мероприятия. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила обращение в Следственный комитет в связи с инцидентом. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУСК по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе проверки по этому факту.