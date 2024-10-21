Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Признать виновным Роднянского по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — говорится в приговоре. Подсудимому также будет запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Прокурор ранее требовал назначить подсудимому девять лет и шесть месяцев лишения свободы заочно. Защита просила оправдать продюсера в связи с отсутствием состава преступления. Суд также снял арест с имущества и счетов продюсера, так как в обеспечительной мере отпала необходимость. Причиной возбуждения уголовного дела стали посты Роднянского в соцсетях о якобы обстрелах российскими войсками Мариуполя, Киева и Запорожской области.

Также по делу проходит режиссер Иван Вырыпаев (признан в РФ иноагентом). Он уже заочно осужден судом на 7,5 года колонии.