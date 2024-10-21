Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

«Признать виновным Роднянского по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и назначить ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — говорится в приговоре. Подсудимому также будет запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.