На Дону директор коммерческой фирмы скрыл от налоговой более 9 млн рублей

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый скрыл от взыскания налоговым органом свыше 9 млн. рублей организации, рассчитавшись со своими кредиторами через своих же дебиторов, не используя собственные расчётные счета, в отношении которых налоговиками приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогам и страховым взносам.