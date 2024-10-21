На Дону директор коммерческой фирмы скрыл от налоговой более 9 млн рублей

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии более 9 млн рублей от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома региона.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый скрыл от взыскания налоговым органом свыше 9 млн. рублей организации, рассчитавшись со своими кредиторами через своих же дебиторов, не используя собственные расчётные счета, в отношении которых налоговиками приняты меры по принудительному взысканию имевшейся недоимки по налогам и страховым взносам.
Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемого.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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